2024-04-19 19:36:07 - المصدر: منصة إيشان

بات بإمكان أرباب العمل القلقين من المدة التي سيبقى خلالها الموظف في منصبه قبل أن يستقيل، الاعتماد قريباً على أداة تستند إلى الذكاء الاصطناعي لتحديد الموظفين اللذين يُحتمل أنّهم سيغادرون الشركة. وقد ابتكر باحثون يابانيون هذه الأداة لمساعدة الشركات على تقديم دعم معيّن لموظفيها، من أجل إثنائهم عن الاستقالة. والأداة التي أنشأها أستاذ في جامعة […]

ظهرت المقالة موعد استقالتك من الوظيفة يحدده الذكاء الاصطناعي أولاً على Eishan.