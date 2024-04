ذي قار: اعتقال المتهم بقتل شاب جنوبي المحافظة، والدوافع لا تمت بصلة للتظاهرات

2024-04-19 20:08:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:كشف مصدر في شرطة ذي قار عن اعتقال المتهم بقتل الشاب من سكنة ناحية الفضلية في غضون اسبوع، وتؤكد ان الجريمة لا علاقة لها بالنشاط السياسي للمجني عليه.وذكر المصدر لشبكة اخبار الناصرية ان قوة من الشرطة تمكنت من الوصول الى المتهم بناء على معلومات استخبارية دقيقة.واضاف، ان المتهم...

