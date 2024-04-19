الموارد المائية تعلن استخدام القماش الخرساني لتبطين مشاريعها في بغداد

2024-04-19 20:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الجمعة، استخدامها تقنية القماش الخرساني لأول مرة في البلاد لتبطين المشاريع الإروائية.وقال المدير التنفيذي للمشروع حسين نعيم التابع للهيئة العامة لصيانة مشاريع الري والبزل في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تمت المباشرة بأعمال تبطين قناة Wc29 التابعة للقناة الرئيسية في الإسحاقي باستخدام تقنية القماش الخرساني ولمسافة ١ كم طول كنموذج وبالتعاون مع شركة أدوات حماية البيئة للتجارة العامة المحدودة".وأضاف نعيم، أن "تقنية القماش الخرساني تستخدم كبديل للخرسانة التقليدية في تبطين المشاريع والقنوات الإروائية وتثبيت المنحدرات"، مبيناً، أن "هذه التقنية تمتاز بسهولة وسرعة تنفيذها وتركيبها وذات ديمومة ومقاومة عالية، وممتازة لعوامل التعرية كما أنها تستعمل على نطاق عالمي وعربي وذات منشأ عالمي رصين".وتابع، أنه "من مميزات القماش الخرساني أنه صديق للبيئة ويخفض من الانبعاثات الكاربونية بنسبة ما يقارب 60 % وكذلك مقاوم للأشعة فوق البنفسجية"، منبهاً، أنه "تم تخصيص ٥٢٠٠م٢ من القماش الخرساني لتبطين القناة للمسافة المقررة".