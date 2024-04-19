الصدر يدعو البرلمان إلى اعتبار "عيد الغدير" عطلة رسمية في العراق

2024-04-19 20:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ دعا زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر، يوم الجمعة، البرلمان العراقي، إلى اعتبار "عيد الغدير" عطلة رسمية في العراق

وقال الصدر، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بأمر من الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها: يجب على مجلس النواب العراقي تشريع قانون يجعل من الثامن عشر من شهر ذي الحجة عيد الغدير الأغر عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم".

وتابع الصدر: "فالموصي والموصى له، لجميع من يؤمن بالإنسانية والخير والعدل"، مطالباً التيار الوطني الشيعي "مساندة هذا القرار بكل الوسائل السلمية المتاحة والقانونية كل بحسبه".

ولفت الصدر، إلى أن "هذا الأمر فيه نصرة للدين والمذهب والعقيدة والوطن ولكل محبي الإعتدال من الشيعة والسنة والمستضعفين الذين دافع عنهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب".