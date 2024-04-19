رئيس الوزراء يدعو شركة جي إي فيرنوفا إلى فتح ورش صيانة للتوربينات التوليدية داخل العراق

2024-04-19 20:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن الحكومة ترحب بتوسعة التعاون والشراكة مع الشركات الرصينة، فيما دعا شركة جي إي فيرنوفا إلى فتح ورش صيانة للتوربينات التوليدية داخل العراق.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل بمقرّ إقامته في واشنطن، رئيس شركة جي إي فيرنوفا السيد سكوت سترازيك، المتخصصة في تطوير تكنولوجيا الطاقة، وشهد اللقاء التباحث في سبل تطوير عمل الشركة في العراق، وآفاق إنتاج الطاقة مستقبلاً، ضمن عمليات التطوير التي يشهدها القطاع النفطي وقطاع الكهرباء، وعلى ضوء البرنامج الحكومي الذي يركز على تطوير هذه القطاعات، والعمل على رفع كفاءة وقدرات الإنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية".وأوضح السوداني، أن "الحكومة ترحب بتوسعة التعاون والشراكة مع الشركات الرصينة، وتقدم للاستثمار كل التسهيلات المطلوبة، فضلاً عن دعوة الشركة إلى فتح ورش صيانة للتوربينات التوليدية داخل العراق؛ من أجل اختصار زمن التأهيل وكذلك الإسهام في تدريب الكوادر العراقية الوطنية".