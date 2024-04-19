شنيشل يعلن تشكيل الأولمبي لمواجهة نظيره الطاجيكستاني

2024-04-19 20:36:03 - المصدر: واع

بغداد - واعأعلن مدرب المنتخب الأولمبي راضي شنيشل، اليوم الجمعة، تشكيلة المنتخب لمُواجهةِ نظيره الطاجيكستاني ضمن الجولةِ الثانية لمُنافساتِ المجموعة الثالثة لنهائياتِ كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً.وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): أن شنيشل أعلن تشكيلة منتخبنا الأولمبيّ لمُواجهةِ نظيره الطاجيكستاني ضمن الجولةِ الثانية لمُنافساتِ المجموعة الثالثة لنهائياتِ كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً، والتي تحتضنها دولةُ قطر والمؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس.وجاء في حراسة المرمى حسين حسن، فيما جاء في خط الدفاع كل من مصطفى سعدون وزيد تحسين ويوسف الإمام و أحمد مكنزي، فيما جاء في خط الوسط كل من كرار محمد وعلي جاسم ومنتظر محمد وعلي الموسوي ومنتظر عبد الأمير و جاء بخط الهجوم اللاعب أمين الحموي.