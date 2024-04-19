توجيهات من الصدر لمساندة دعوة جعل عيد الغدير عطلة رسمية

2024-04-19 20:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، توجيهات بمساندة الدعوة الى البرلمان العراقي بتشريع قانون "عطلة عيد الغدير" بجعل ذكرى العيد عطلة رسمية.

وحدد الصدر، 5 ممارسات لمساندة القرار المطلوب من البرلمان، بحسب تدوينة وزيره "صالح محمد العراقي" التي تابعتها "بغداد اليوم"، وتضمنت الممارسات الاتي:





أولاً: صلاة موحدة بعد إنتهاء مراسيم الذكرى السنوية.

ثانياً : على الأخوة أئمة الجمعة أن يجعلوا خطبهم مساندة لهذا القرار.

ثالثاً : على الأقلام (الواعية) التثقيف على ذلك بما يرضي الله ومن دون تعدٍّ على أحد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

رابعاً : رفع رايات عيد الغدير من الآن حتى يوم الغدير.

خامساً : تفعيل هشتاك موحّد: #عيد_الغدير_عطلة_عراقية





وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد طالب البرلمان بتشريع قانون بجعل الثامن عشر من شهر ذي الحجة عيد الغدير الأغر عطلة رسمية عامة لكل العراقيين بغض النظر عن انتمائهم وعقيدتهم، معتبرا ان ذلك "بأمر من الشعب العراقي والأغلبية الوطنية المعتدلة بكل طوائفها".