المدير الجديد لمطار النجف يباشر مهامه ويوجه بحملة عاجلة

2024-04-19 20:36:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

باشر مدير عام الشركة العامة لادارة المطارات والملاحة الجوية، عباس البيضاني، ومن موقع أدنى، اليوم الجمعة، (19 نيسان 2024)، بمهام عمله مديرا لمطار النجف الاشرف الدولي.

وذكر بيان لوزارة النقل، تلقته "بغداد اليوم"، ان "المدير العام الجديد للمطار عقد اجتماعا مع رؤساء الاقسام والشعب"، مؤكداً، ان "مطار النجف الاشرف الدولي واحد من اهم المطارات في البلاد، بالنظر لارتباطه بمدينة الإمام علي (ع)، ويقصده عدد كبير منّ الزائرين والمسافرين من مختلف دول العالم".

ولفت البيضاني الى، ان "الحكومة تنظر لهذا المطار باهتمام كبير، وتطمح الى تطويره وفق معايير ومتطلبات المنظمة الدولية للطيران المدني".

ووجه مدير عام المطار المكلف "بمباشرة حملة تأهيل عاجلة لمختلف أروقة صالتي المطار".