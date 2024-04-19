2024-04-19 20:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تستمر فعاليات معرض اربيل الدولي للكتاب، بنسخته الـ16 في يومه الثالث حيث يزداد الإقبال عليه بشكل ملحوظ.

وقالت إحدى زائرات المعرض وتدعى آية علي، لوكالة شفق نيوز إن "المعرض جميل جدا وفيه الكثير من العناوين المميزة اذ ان هناك عناوين كنا نوصي عليه من الخارج بأسعار مرتفعة ولكننا نجدها هنا الآن باسعار اقل وهذا الامر مفرح لمن يبحث عن الكتب القيمة والمفيدة".

ومن جانبه قال سيداد اكرم (زائر للمعرض) للوكالة إن "ما يميز المعرض هو وجود كمية كبيرة من الكتب الكوردية منها لمؤلفين كورد والاخرى مترجمة من كتب دينية وثقافية وروايات وغيرها وهذا ما يجعل القارئ المحلي الذي لا يتقن اللغة العربية او الانجليزية يقبل على المعرض لما فيه من مميزات كثيرة".

واضاف ان "اسعار الكتب مناسبة نوعا ما ويمكن للقارئ الاستفادة من العروض المقدمة من قبل دور النشر".

وبدورها قالت تالة وعد (صاحبة دار نشر) لوكالة شفق نيوز إنه "خلال اليوم الثالث من فعاليات المعرض هناك نسبة إقبال جيدة والمبيعات ايضا مرتفعة وإذا تكلمنا عن العناوين الأكثر مبيعا، فعندنا هي التي تتحدث عن التاريخ وماضي العراق حيث نرى أعدادا كبيرة من الزوار يسألون عن هذه العناوين".

وقال مراسل وكالة شفق نيوز: إن المعرض يشارك فيه 300 دار نشر قادمين من 22 دولة حيث يضم مليوناً و500 ألف عنوان مختلف من جميع المجالات ومن المقرر أن تستمر فعالياته لغاية 27 من شهر نيسان الجاري.