النفط تخطط لاستراتيجية جديدة لبناء اسطول الناقلات "عبر الشراكة"

2024-04-19 21:18:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - البصرة

كشفت شركة ناقلات النفط الوطنية العراقية، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، عن خطة لزيادة اسطولها من الناقلات النفطية، بعد دخول الناقلتان (سومر وأكد) الى الخدمة قبل أشهر، وتتمثل الخطة بالدخول مع شركات تقوم ببناء الناقلات استثماريًا لمدة من الزمن ومن ثم تنتقل ملكيتها الى شركة ناقلات النفط الوطنية بعد سنوات.

وقال مدير عام الشركة علي قيس عبد الجبار لـ"بغداد اليوم"، إن "شركته استطاعت من بناء الناقلتين (اكد وسومر) واللتين تختصان بنقل المنتجات النفطية"، مستدركًا: "لكن الطموح الكبير لوزير النفط وادارة شركة الناقلات لتوسيع اسطولنا ودخول ناقلات جديدة بطاقات اكبر بالمرحلة المقبلة".

وبين عبد الجبار ان "التوجه لدى الشركة مستقبلا ممكن ان يكمن بشراء الناقلات من جهة، اضافة للعمل بالشراكة مع القطاع الخاص بشأن تشغيل الناقلات المشترك لاستملاكها لاحقا".

وسبق ان كشفت وزارة النفط عن تعاون جديد بين شركة ناقلات النفط وشركة تسويق النفط لشراء الناقلات والدخول بمشاركة معها، إضافة إلى هناك 3 شركات عالمية قدمت عروضاً لشركة الناقلات من أجل الشراكة.

ويعتمد العراق في الغالب على استئجار ناقلات نفطية لنقل نفطه المصدر الى الدول المشترية، بسبب قلة ناقلاته وتهالكها.