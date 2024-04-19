الشلاه: العراقيون مصرون على الثقافة الرصينة والاحتفاء بالفنون كلها

2024-04-19 21:24:03 - المصدر: واع

بابل - واع - محمد الطالبيأكد رئيس مهرجان بابل للثقافات والفنون العالمية علي الشلاه، اليوم الجمعة، خلال افتتاح فعاليات المهرجان بدورتها الحادية عشرة، أن العراقيين مصرون على الثقافة الرصينة والاحتفاء بالفنون كلها بحضور الأشقاء والأصدقاء.وقال الشلاه في كلمته خلال افتتاح مهرجان بابل بنسخته 11 وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مهرجان هذا العام يقام بحضور كبير بهي ونوعي، من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وسويسرا والهند وتركيا مرورا بأشقائنا العرب من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين بلد الاحتفاء الذي اخترنا أن تكون الثقافة الفلسطينية في دورة هذا العام ضيف شرف وندين قيام سلطات الاحتلال بمنع ضيفتنا الشاعرة الفلسطينية نداء يونس من العبور والقدوم إلى العراق، وأهلا كذلك بالأحبة من السعودية وعمان وقطر والكويت".وأضاف، "في بابل حيث خطت الإنسانية حروفها الأولى وكتبت قوانينها الأولى وأنشأت وأنشدت ملاحمها الأولى، ونحن العراقيون مصرون على الثقافة الرصينة وعلى الاحتفاء في الثقافات والفنون كلها بحضور الأشقاء والأصدقاء، ونشكر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي أعطى من جهده ووقته الكثير لكي تتم هذه الدورة ويتم هذا الحضور".وتابع، "وأشكر وزارات الدولة كافة لا سيما التي عملت معنا بإيجابية ولم تتوانَ، ومحافظة بابل محافظا ومجلس محافظة وسائر العاملين في دوائرها كافة، ومن تطوعوا للعمل معنا لإنجاز هذا المهرجان، وسعيدون بالأسماء التي قدمت سعيدون بأنها حققت حضورا كبيرا".