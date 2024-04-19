العراق يحذر من مخاطر التصعيد العسكري

2024-04-19 21:30:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

حذرت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة بشكل عام.

وقال بيان لوزارة الخارجية تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):إنها "تُعرب عن قلقها الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (صباح يوم الجمعة)".

وأضاف البيان، أن "الوزارة تُتابع بشكل مستمر التوتر في المنطقة وتحذر من مخاطر التصعيد العسكري الذي بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام".

وأشار الى أن "هذا التصعيد يجب ان لا يصرف الانتباه عن ما يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة، وتجدد الوزارة دعوتها الى المجتمع الدولي للقيام بواجباته والعمل على وقف هذه المعاناة فوراً".