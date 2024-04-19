قوات نخبة من بغداد تنفذ عمليات نوعية في 3 محافظات بوقت واحد

2024-04-19 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، عن عمليات نوعية لقوات نخبة قادمة من بغداد نفذت في 3 محافظات خلال وقت واحد.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان "قوات نخبة قادمة من بغداد نفذت عمليات نوعية ضد أهداف منتخبة في 5 مناطق تقع ضمن جغرافية حوض حمرين بين ديالى وصلاح الدين وكركوك على مدار 72 ساعة الماضية".

وأضاف، أن "العملية والتي كانت تتعقب اهم المضافات السرية لقيادات داعش بعمق يصل الى 20كم في تلال حمرين حققت اهدافها خاصة مع قتل 5 من عناصر التنظيم بينهم قيادي بالاضافة الى تدمير بعض المضافات والحصول على معلومات مهمة".

واشار الى ان "العملية نوعية وتأتي في اطار الضربات في العمق ضمن استراتيجية تعتمد مبدأ الهجمات الخاطفة المدعومة بالطيران الحربي في تعقب اهداف مهمة تمثل اقطابا في هيكيلية داعش خاصة في حمرين الذي يمثل جغرافية معقدة جدا".

وكانت العمليات المشتركة اعلنت قبل يومين عن قتل 5 من الارهابيين في عملية نوعية ضمن تلال حمرين شرق قضاء طوزخورماتو في صلاح الدين.



