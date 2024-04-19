العراق يحذر من مخاطر التصعيد العسكري بعد استهداف مدينة أصفهان

2024-04-19 21:36:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

حذرت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، (19 نيسان 2024)، من مخاطر التصعيد العسكري بعد استهداف مدينة أصفهان في ايران صباح اليوم.

وأعربت الخارجية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، "عن قلقها الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح يوم الجمعة".

وقالت الخارجية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه انها "تتابع بشكل مستمر التوتر في المنطقة وتحذر من مخاطر التصعيد العسكري الذي بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام".

وبينت، ان "هذا التصعيد يجب ان لا يصرف الانتباه عن ما يجري في قطاع غزة من دمار وازهاق للارواح البريئة".

وجددت الخارجية "دعوتها الى المجتمع الدولي للقيام بواجباته والعمل على وقف هذه المعاناة فوراً".

وكانت محافظة اصفهان قد تعرضت لهجوم بثلاث طائرات مسيرة فيما أعلنت السلطات الإيرانية عن إسقاط هذه الطائرات من قبل الدفاعات الجوية.

ولم تعلن إسرائيل رسمياً عن تورطها في الهجوم على أصفهان، فيما أشارت تقارير عربية أن تل أبيب وراء الهجوم.