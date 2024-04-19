2024-04-19 21:36:07 - المصدر: منصة إيشان

حذّرت وزارة الخارجية العراقية، من مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة، وإمكانية انزلاق الأوضاع نحو تهديد الأمن والاستقرار. وذكر إعلام الوزارة في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “وزارة الخارجية تُعرب عن قلقها الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية (صباح يوم الجمعة)”. وأضاف البيان، أن “الوزارة تتابع بشكل مستمر التوتر في المنطقة وتحذر […]

ظهرت المقالة العراق “قلق” من مهاجمة إيران: التصعيد العسكري يهدد المنطقة أولاً على Eishan.