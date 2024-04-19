2024-04-19 21:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، خمسة توجيهات لأنصاره من أجل مساندة قرار عطلة عيد الغدير التي طالب بها في وقت سابق من اليوم. ونقل صالح محمد العراقي عن الصدر قوله، إن “مساندة القرار تكون كالتالي: أولاً: صلاة موحدة بعد إنتهاء مراسيم الذكرى السنوية. ثانياً : على الأخوة أئمة الجمعة أن يجعلوا خطبهم مساندة لهذا […]

ظهرت المقالة للضغط على البرلمان.. الصدر يطلب مساندته لتشريع عطلة “عيد الغدير” أولاً على Eishan.