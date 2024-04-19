2024-04-19 21:36:07 - المصدر: منصة إيشان

تقرأ السلطات التركية، زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي تأتي بعد 12 عاماً على آخر زيارة إلى العراق، بأنها ستعطي دفعة مهمة نحو تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقال وزير التجارة التركي عمر بولات، إن “حجم الصادرات التركية إلى العراق مرشح بالوصول إلى 15 مليار دولار على المدى القريب. وأكد بولات، أن “زيارة الرئيس […]

ظهرت المقالة الأولى بعد 12 عاماً.. كيف تقرأ أنقرة زيارة أردوغان إلى العراق؟ أولاً على Eishan.