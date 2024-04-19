جامعة بغداد تنظم ورشة عمل حول تحليل مؤشرات البحث العلمي للجامعات العراقية

2024-04-19 21:42:01 - المصدر: واع

بغداد - واعنظمت جامعة بغداد، اليوم الجمعة، ورشة عمل حول تحليل مؤشرات البحث العلمي للجامعات العراقية وتأثيرها على نتائج تصنيف QS للموضوعات لسنة 2024.وذكر بيان للجامعة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الورشة نظمت بحضور وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للشؤون العلمية حيدر عبد ضهد ورئيس جامعة بغداد بهاء إبراهيم إنصاف ومساعد رئيس جامعة بغداد للشؤون العلمية سهيل نجم عبد الله، ومساعدي رؤساء الجامعات للشؤون العلمية وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام العلمية في الجامعات العراقية".وأضاف البيان، أن "الورشة تضمنت محاضرة ألقاها عمر فالح حسن مدير قسم ضمان الجودة والأداء الجامعي في جامعة بغداد، استعرضت نتائج التصنيف وإحصائيات النشر للجامعات العراقية، في مستوعب سكوباس والتي تصدرتها جامعة بغداد، كما تم طرح منهجية جامعة بغداد خلال السنين الماضية، والتي أوصلتها إلى تحقيق نتائج متميزة لـ 6 تخصصات في التصنيف، كما وتضمنت الورشة جلسة حوارية أجاب خلالها وكيل الوزارة والمحاضر عن استفسارات الحضور وكذلك مناقشة المقترحات والأفكار لرفع جودة البحث العلمي للجامعات العراقية".وأوصت الورشة، بـ "ضرورة بناء خريطة طريق في المرحلة المقبلة للبحوث العلمية المصنفة في المستوعبات العالمية، والعمل على تدريب الكوادر المسؤولة عن ذلك من قبل لجنة مركزية والتعاون مع جامعات دولية عريقة".يذكر أن جامعة بغداد حصلت مؤخرا على تقييم 4 نجوم من قبل مؤسسة QS البريطانية لتكون الجامعة العراقية صاحبة أعلى تقييم، حيث جاء هذا الإنجاز بعد جهد عام كامل من العمل تتوج من خلال تكريم الجامعة في قمة QS للتعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة في حفل كبير حضره عدد كبير من الجامعات العالمية وخبراء التعليم العالي في العالم، ويعد هذا الإنجاز مفخرة للعراق قبل أن يحسب لجامعة بغداد.