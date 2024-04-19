2024-04-19 21:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذرت وزارة الخارجية العراقية، يوم الجمعة، من مخاطر التصعيد العسكري، بعد القصف الاسرائيلي على ايران.

وأعربت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "عن قلقها الشديد للهجوم الذي استهدف مدينة أصفهان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضافت أنها "تتابع بشكل مستمر التوتر في المنطقة وتحذر من مخاطر التصعيد العسكري الذي بات يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بشكل عام".

وأوضحت ان "هذا التصعيد يجب ان لا يصرف الانتباه عن ما يجري في قطاع غزة من دمار وإزهاق للأرواح البريئة".

وجددت الوزارة دعوتها الى "المجتمع الدولي للقيام بواجباته والعمل على وقف هذه المعاناة فوراً".

وقالت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، في وقت سابق من يوم الجمعة، إن دوي انفجارات سمع قرب مطار مدينة أصفهان بوسط البلاد، وذكر مصدر إيراني لوكالة "رويترز" إنه تفعيل نظام الدفاع الجوي في إقليم أصفهان.

وجاء الهجوم الإيراني عقب ضربة استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق ونُسبت إلى إسرائيل.