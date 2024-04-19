السوداني: العراق استعاد عافيته وهناك تهويل عن أوضاعه

2024-04-19 22:40:01 - المصدر: الفرات نيوز

أبرز ما تحدث به السوداني خلال حوار في المجلس الأطلسي بواشنطن:

زيارتي إلى واشنطن لبدء صفحة جديدة من العلاقات بين العراق وأمريكا

هدف الزيارة تفعيل بنود اتفاقية الاطار الاستراتيجي

ننفذ السياسة الحكومية برؤية واضحة والمبدأ الأساس للسياسة الخارجية هو العراق أولاً

العراق اليوم استعاد عافيته

العراق يشهد نهضة خدمية واقتصادية

الانتصار على داعش وحد أطياف الشعب العراقي

أجرينا سلسلة من اللقاءات المهمة خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة

وجدنا جواً ايجابياً من التفاهمات خلال زيارتنا إلى الولايات المتحدة

هناك رغبة كبيرة لدى الشركات الأمريكية للدخول إلى السوق العراقية

أشرنا خلال اللقاء مع الخزانة الأمريكية إلى ضرورة مراجعة الإجراءات التي طالت بعض المصارف العراقية

مصممون على تطوير القطاعين الاقتصادي والمالي

مايجري في غزة من حرب ظالمة يعرض المنطقة إلى مخاطر كبيرة

علينا جميعا العمل على إيقاف هذه الحرب بشكل فوري

نجدد التحذير من مغبة توسع نطاق الأزمة

هناك صورة سلبية ترسم عن الوضع في العراق وفيها نوع من التهويل

الواقع الحالي في العراق مختلف تماما