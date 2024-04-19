بوقت قياسي .. شرطة ذي قار تكشف تفاصيل جريمتين في المحافظة

2024-04-19 22:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، بأن نتائج التحقيقات باغتيال الشاب مؤتمن الناشط في تظاهرات تشرين، في سوق الشيوخ قبل اسبوعين، اثبتت ان الحادثة تتعلق بقضية جنائية وليس اغتيالا سياسيا، فيما جرى كشف تفاصيل قتل استاذ جامعي الاسبوع الماضي.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "التحقيقات الخاصة بالشاب المغدور مؤتمن توصلت الى ان الجريمة جنائية وليست سياسية، حيث تبين عملية القتل لاسباب شخصية مع اصدقائه".

واشار الى انه "تم اعتقال المتهم وتم تصديق اقواله قضائيا واجراء كشف الدلالة، حيث تم قتل المجني عليه في قضاء سوق الشيوخ في منطقة ال وشاح قبل اسبوعين".

ومن جانب اخر، كشفت قيادة شرطة ذي قار من خلال كاميرات المراقبة بان محاولة الاغتيال التي تعرض لها الاستاذ الجامعي مقدام الماجد بانها ليست محاولة اغتيال كما تداولته وسائل الإعلام بل مشاجرة حدثت بين اصحاب دراجات قرب شركة شمس العراق، حيث تعرض الاستاذ الجامعي الى اطلاقة طائشة خلال مروره بسيارته بالقرب من المشاجرة.