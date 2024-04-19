الشرطة والكرخ يتأهلان لنصف نهائي دوري السلة الممتاز

2024-04-19 22:48:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تأهل نادي الشرطة الى المربع الذهبي لدوري السلة الممتاز عقب تغلبه على نادي دجلة الجامعة بنتيجة (77 - 66) نقطة.

وجرت المباراة في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية مساء اليوم الجمعة.

كما نجح نادي الكرخ في الوصول الى المربع الذهبي بعد تغلبه على نادي الحشد الشعبي في المباراة الفاصلة بنتيجة (81 - 70) نقطة.

وجرت المباراة في قاعة نادي الكرخ مساء اليوم ضمن المباريات المؤهلة إلى نصف نهائي دوري السلة العراقي.