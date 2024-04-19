قطار يدهس شخصا وجريمة قتل وحالتا انتحار في بغداد والنجف

2024-04-19 22:48:10 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة بغداد، يوم الجمعة، بوجود حادثة قتل في قضاء المدائن، فيما تم تسجيل حالتي انتحار في محافظة النجف.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، انه "وردت معلومات بوجود حادث قتل ضمن منطقة الجمعية في قضاء المدائن، وتم التوجه الى المكان واتضح وجود شخص مضروب بآلة راضة على رأسه وفارق الحياة أثناء دخوله الدار".

وأضاف المصدر "حسب إدعاء ذويه أنه تعرض للضرب من قبل أشخاص كانوا معه خارج الدار".

وتابع أنه "تم تشكيل فريق عمل وتم القبض على 7 أشخاص من ضمنهم امرأة مشتبه بهم واعتقالهم لأغراض التحقيق".

وفي بغداد ايضا؛ دهس قطار قادم من محافظات الوسط شخصاً ما ادى الى مصرعه على الفور ضمن منطقة الداوودي غربي العاصمة، قبل وصوله الى نقطة التوقف المبرمجة عند محطة الإسكان.

وفي السياق أبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا في العشرينات من عمره أقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل داخل منزله بناحية الحيرة جنوبي مدينة النجف مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "دوافع الانتحار لا تزال غامضة".

وأضاف المصدر، كما ان "شخصاً اخر اقدم على الانتحار رميا بالرصاص بواسطة مسدس في الطريق العام بشارع المعمل وسط مدينة الكوفة، دون معرفة أسباب الانتحار ايضا".