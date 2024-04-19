السوداني يعلن تفاصيل المباحثات المرتقبة مع اردوغان خلال زيارته للعراق

2024-04-19 23:36:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

وصف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (19 نيسان 2024)، زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان المقررة الى العراق الاثنين المقبل بانها "ليست عابرة".

وقال السوداني في كلمة وردت لـ"بغداد اليوم"، إن "الرئيس التركي سيزور العراق الإثنين المقبل، وزيارته ليست زيارة عابرة".

واضاف انه "لأول مرة نجد هناك رغبة حقيقية بين العراق وتركيا بالذهاب إلى الحلول وليس ترحيل للملفات".

واشار الى انه "لن نسمح أن تكون الأرض العراقية منطلقا بالاعتداء على تركيا، ولن نسمح بالرد المباشر دون التنسيق".

واكد ان "طريق التنمية سيربط الشرق بأوروبا من خلال ميناء الفاو"، مبينا انه "سنبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه".