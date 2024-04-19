السوداني: عقود الشركات النفطية الامريكية العاملة في كوردستان ابطلت من قبل المحكمة الاتحادية

2024-04-19 23:40:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن عقود الشركات النفطية الامريكية العاملة بإقليم كوردستان ابطلت من قبل المحكمة الاتحادية. وقال السوداني، في حوار مع المجلس الأطلسي في أمريكا، وتابعته الاقتصاد نيوز، إن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، سيزور العراق الإثنين المقبل، وهي زيارة ليست عابرة، مشيرا الى أن العراق وتركيا لديهما رغبة حقيقة لحل المشاكل وعدم ترحيل الملفات. وأكد أنه سيبحث مع الرئيس التركي وضع المعالجات لملف المياه. وكشف السوداني، عن البدء بإصلاح النظام الضريبي والكمركي مما أدى ارتفاع الايرادات غير النفطية بنسبة 20٪ في الموازنة. وبين أن المستثمر المصري نجيب ساويرس سيبني مدينة جديدة في العراق تبلغ 120 الف وحدة سكنية، موضحا أن الاستثمار القطري في العراق بلغ اكثر من 5 مليارات دولار خلال عام ونصف العام. ولفت السوداني الى أن قانون التعديلات الاقتصادية سيحقق نقلة نوعية للقطاع الخاص، خصوصا ان الدولة ستكون منظمة ومراقبة بينما القطاع الخاص هو من يحمل لواء الاعمار والإنتاج. وأشار إلى أن العراق حقق الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة. من جهة أخرى، قال السوداني، إن عقود الشركات النفطية الامريكية العاملة في كوردستان ستعالج قضائيا داخل العراق ، مشيرا الى أن المحكمة الاتحادية ابطلت عقود هذه الشركات. وأكد أن كلفة انتاج برميل النفط في جنوب العراق تبلغ 8 دولارات بينما كلفة انتاج اقليم كوردستان تبلغ 26 دولارا. وتابع طرحان حلان الاول تعديل عقود الشركات النفطية في كوردستان وتتحول الالتزامات الى بغداد ورفضت الشركات وحكومة الاقليم هذا الاقتراح، بينما الحل الثاني تعديل قانون الموازنة ورفض ذلك البرلمان من خلال احتساب كلفة البرميل.