كبوة تايلاند تلاحق الأولمبي العراقي وتضعه أمام احتمالات "صعبة" لبلوغ دور الثمانية

2024-04-19 23:42:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تسببت كبوة المنتخب الاولمبي العراقي أمام تايلاند إلى ارتهان حظوظ المنتخب بنتائج فريقي طاجيكستان وتايلاند فيما إذا أخفق في تجاوز المنتخب السعودي.

ويتاهل المنتخب الاولمبي العراقي لدور الـ 8 في حال فوزه على منتخب السعودية، غير ان هذا الفوز مرتبط بخسارة أو تعادل تايلاند مع طاجيكستان ليضمن العراق التأهل.

وفي حال التعادل أمام السعودية يجب خسارة منتخب تايلاند أمام طاجيكستان ليحسم العراق التأهل.

وفي حال فوز تايلاند على نظيره الطاجيكي سوف يتأهل منتخب تايلاند ويغادر المنتخب العراقي بشكل رسمي.

وإذا ما فاز منتخب العراق على السعودية وفاز منتخب تايلاند على طاجكيستان فيكون للعراق والسعودية وتايلاند 6 نقاط، وسيكون الفيصل هنا عدد تسجيل الأهداف لكل فريق.