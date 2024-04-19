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الأولمبي يتغلب على نظيره الطاجيكي في بطولة آسيا

الأولمبي يتغلب على نظيره الطاجيكي في بطولة آسيا
الأولمبي يتغلب على نظيره الطاجيكي في بطولة آسيا
2024-04-19 23:48:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

فاز المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم، على الأولمبي الطاجيكستاني 4-2، مساء اليوم الجمعة، (19 نيسان 2024)، ضمن الجولةِ الثانية لمُنافساتِ المجموعة الثالثة لنهائياتِ كأس آسيا التي تحتضنها قطر والمؤهلة لدورةِ الألعاب الأولمبية في باريس.

وسجل أهداف العراق، منتظر محمد د 13، وعلي جاسم د 22 من عمر الشوط الأول للمباراة.

بينما سجل الهدف الثالث حسن خالد د 56، وحمل الهدف الرابع توقيع كرار سعد د 87.

وبهذا فقد حصد الأولمبي 3 نقاط وبقي في المركز الثالث بترتيب المجموعة مع فارق الأهداف مع تايلاند التي خسر أمامها في الجولة الأولى من التصفيات.

وسيواجه الاولمبي العراقي نظيره السعودي المتصدر للمجموعة بـ 6 نقاط، يوم الإثنين المقبل.


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