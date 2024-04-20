قبيلة بني سكين في البصرة تتنازل عن حقها بحادثة دهس تلاميذ بالهارثة

2024-04-20 00:24:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تنازلت قبيلة بني سكين في محافظة البصرة، عن حقها في حادثة دهس تلاميذ بمنطقة الهارثة شمال المحافظة مطلع الشهر الجاري.

وقال الصحفي، حسن صباح، في منشور على صفحته في الفيسبوك، تابعته "بغداد اليوم"، ان "قبيلة بني سكين في البصرة، تترجم مكارم الأخلاق على ارض الواقع، وتتنازل عن الدية (الفصل) العشائري للطفلة (نرجس) احدى ضحايا فاجعة الهارثة، وتهدي مبلغاً مالياً لصاحب الشاحنة الذي دهس التلاميذ كونه يمر بظرف مالي صعب".

وكانت شاحنة (براد)، قد دهست عصر يوم الثلاثاء 2 نيسان الجاري، عشرات التلاميذ أثناء خروجهم من مدرستهم في منطقة الهارثة شمال البصرة وتسبب الحادث بمصرع 6 منهم واصابة 9 آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية، إلقاء القبض على سائق الشاحنة الذي قال في الاعترافات الأولية ان "خللاً حصل في مكابح مركبته تسبب بوقوع الحادث".