محافظ نينوى يعلن تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل

2024-04-20 00:42:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ، تعطيل الدوام الرسمي الأحد المقبل بمناسبة مهرجان الربيع في الموصل.وذكر المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أعلن عن تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل المصادف 21 نيسان في كافة الدوائر والمدارس والمؤسسات الحكومية ابتهاجاً بمهرجان الربيع في مدينة الموصل".