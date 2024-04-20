2024-04-20 00:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، (19 نيسان 2024)، ان العراق ماضٍ بمشروع طريق التنمية.

وذكر بيان لمكتبه، تلقته "بغداد اليوم"، ان السوداني "استقبل، بمقرّ إقامته في واشنطن، ممثلي المراكز البحثية المتخصصة بالعراق والمنطقة، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة".

وفي مستهلّ اللقاء، أكد السوداني بحسب البيان "أهمية هذه الزيارة التي تزامنت مع الذكرى 21 للتغيير في العراق، وفي وقت يجري العمل فيه على الانتقال بالعلاقة مع أمريكا إلى مستوى الشراكة الشاملة من خلال اللجان المشتركة، حيث جرت حوارات بناءة وصريحة مع الرئيس بايدن وأركان الإدارة الأمريكية حول آليات الانتقال بالعلاقات الثنائية، وإنهاء مهمة التحالف، اعتماداً على اتفاقية الإطار والشراكة المعطلة منذ سنة 2008".

وأشار إلى، أن "وفد رجال الأعمال الذي رافقه في الزيارة تم اختياره بعناية، وجرى تمهيد الطريق لعقد توأمة بين الشركات العراقية والأمريكية" واصفاً "الجالية العراقية في أمريكا بأنها جالية نوعية تضمّ كفاءات يمكن أن تعزز العلاقات الثنائية".

وبين السوداني "مضيّ العراق في تنفيذ مشروع طريق التنمية،" مشيراً إلى، أن "دراسات الجدوى شخّصت أن المشروع سيكون الممر الأقلّ في الكلفة والأسرع في النقل خلال العقود الأربعة القادمة" لافتا إلى، أن "من بين أهداف طريق التنمية توطينَ الصناعات في العراق".

وحول ما يجري في المنطقة، أكد السوداني، أن "العراق عمل كثيراً من أجل منع اتساع الصراع" محذراً من أنّ "استمرار القتل الممنهج للمدنيين سيؤدي للعنف والتطرف، مؤكداً بذل الجهود للحدّ من التصعيد".

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى طروحات ممثلي المراكز، وأجاب عن أسئلتهم واستفساراتهم بشأن العلاقة المستقبلية مع الولايات المتحدة، والتوتر في المنطقة، وعلاقات العراق الخارجية، والتحديات الاقتصادية والمناخية.