بعد الفوز على طاجكستان.. شنيشل: علينا غلق هذا الملف

2024-04-20 01:30:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أشاد مدربُ المنتخب الأولمبيّ العراقي راضي شنيشل، يوم الجمعة، بلاعبيه على تَقديمِ المُستوى الفنيّ الذي وصفه بالجيد، بعد انتزاعِ الفوز على منتخبِ طاجيكستان والعودة إلى المنافسةِ من جديدٍ.

وأكد أنه من حقِّ اللاعبين الفرحة بعدَ الفوز، ولكن علينا غلق ملفها، والاستعداد بصُورةٍ جيدةٍ لمُواجهةِ المنتخب السعوديّ في المُباراةِ الفاصلة لحسم قضيةِ الانتقال الى الدور المُقبل.

جاءَ ذلك في المؤتمر الصحفيّ الذي عقدَ بعد نهايةِ مباراة والتي أنتهت بفوز العراق بنتيجة (4-2)، وتم اختيارُ اللاعب علي جاسم أفضل لاعب في المباراة.

وقال شنيشل: حققنا ثلاثَ نقاطٍ مهمة أمامَ منافسٍ قوي، بعدّ أن قدّم اللاعبون المُستوى المطلوب منهم، وتجاوزا فيه صدمةَ الخسارة أمام تايلاند، وهذا يحسبُ لهم.

وبيّن شنيشل: إن الإصاباتَ ما زالت تلاحقُ اللاعبين في كل مباراةٍ، ومع ذلك لدينا الثقةُ بالجميع لتَحقيقِ النتائج المرجوة، والمباراة المُقبلة أمامَ السعودية المتصدر تعدُّ الأهمّ، إذ أن حظوظَ بقية المنتخبات متساوية.

تسببت كبوة المنتخب الاولمبي العراقي أمام تايلاند إلى ارتهان حظوظ المنتخب بنتائج فريقي طاجيكستان وتايلاند فيما إذا أخفق في تجاوز المنتخب السعودي.

ويتاهل المنتخب الاولمبي العراقي لدور الـ 8 في حال فوزه على منتخب السعودية، غير ان هذا الفوز مرتبط بخسارة أو تعادل تايلاند مع طاجيكستان ليضمن العراق التأهل.

وفي حال التعادل أمام السعودية يجب خسارة منتخب تايلاند أمام طاجيكستان ليحسم العراق التأهل.

وفي حال فوز تايلاند على نظيره الطاجيكي سوف يتأهل منتخب تايلاند ويغادر المنتخب العراقي بشكل رسمي.

وإذا ما فاز منتخب العراق على السعودية وفاز منتخب تايلاند على طاجكيستان فيكون للعراق والسعودية وتايلاند 6 نقاط، وسيكون الفيصل هنا عدد تسجيل الأهداف لكل فريق.