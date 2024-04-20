2024-04-20 01:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأكد مدربُ المنتخب الأولمبيّ راضي شنيشل، أن المنتخب حقق ثلاثَ نقاطٍ مهمة أمامَ منافسٍ قوي، بعد فوز منتخبنا على نظيره الطاجيكستاني بنتيجة (4-2).وهنأ شنيشل في المؤتمر الصحفيّ الذي عقدَ بعد نهايةِ مباراة، اللاعبين على تَقديمِ المُستوى الفنيّ الجيد الذي أهّلهم لانتزاعِ الفوز على منتخبِ طاجيكستان والعودة إلى المنافسةِ من جديدٍ، مؤكداً أنه "من حقِّ اللاعبين الفرحة بعدَ الفوز، ولكن علينا غلق ملفها، والاستعداد بصُورةٍ جيدةٍ لمُواجهةِ المنتخب السعوديّ في المُباراةِ الفاصلة لحسم قضيةِ الانتقال الى الدور المُقبل."وقال شنيشل : "حققنا ثلاثَ نقاطٍ مهمة أمامَ منافسٍ قوي، بعدّ أن قدّم اللاعبون المُستوى المطلوب منهم، وتجاوزا فيه صدمةَ الخسارة أمام تايلاند، وهذا يحسبُ لهم"، مبينا إن "الإصاباتَ ما زالت تلاحقُ اللاعبين في كل مباراةٍ، ومع ذلك لدينا الثقةُ بالجميع لتَحقيقِ النتائج المرجوة، والمباراة المُقبلة أمامَ السعودية المتصدر تعدُّ الأهمّ، إذ أن حظوظَ بقية المنتخبات متساوية".