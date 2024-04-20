2024-04-20 01:54:07 - المصدر: منصة إيشان

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن مصادر أمنية عراقية لم تسمها، بأن الضربة الجوية في بابل، قتلت شخصاً وأصابت آخرين. وذكرت الوكالة نقلاً عن المصادر، أن “انفجاراً في قاعدة عسكرية في العراق، أدت إلى قتل شخص وإصابة آخرين”. فيما نقلت رويترز عن مصادر أمنية عراقية، أن “الانفجار في قاعدة تستخدمها قوات الحشد الشعبي جاء نتيجة ضربة […]

ظهرت المقالة وكالة الصحافة الفرنسية: الضربة الجوية في بابل قتلت شخصاً وأصابت آخرين أولاً على Eishan.