2024-04-20 01:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أكدت مديرية إعلام الحشد الشعبي في بابل، تعرض قاعدة عسكرية لعدوان أمريكي، من دون وقوع شهيد أو جريح بصفوف الحشد. وذكر مكتب المديرية في بيان ورد لـ “إيشان”، أن “عدواناً أمريكياً، قصف قاعدة كالسو العسكرية”. وأضاف، أن القصف استهدف “مديرية الدروع وسرايا الجهاد والنخبة”، مشيراً إلى عدم وقوع”شهداء أو جرحى بصفوف الحشد”.

ظهرت المقالة من دون شهيد أو جريح.. الحشد الشعبي: عدوان أمريكي استهدف قاعدة كالسو في بابل أولاً على Eishan.