2024-04-20 01:54:07 - المصدر: منصة إيشان

أفادت مصادر أمنية، اليوم السبت، بأن غارة جوية استهدفت مقراً تابعاً للحشد الشعبي شمالي محافظة بابل. وقالت المصادر لمنصة “إيشان”، إن “ضربة جوية من طيران مسير استهدفت مديرية الصواريخ التابعة لهيئة الحشد الشعبي في عادة كالسو شمالي بابل”. وأضافت، أن “الغارة الجوية قصفت مرآباً للدبابات في مقر مديرية الدروع داخل قاعدة كالسو التي يشغلها الحشد […]

ظهرت المقالة “إيشان” تنفرد بنشر تفاصيل الغارة الجوية التي استهدفت مقراً للحشد الشعبي شمالي بابل أولاً على Eishan.