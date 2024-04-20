هيئة الحشد الشعبي: انفجار في مقر للحشد في قاعدة كالسو العسكرية شمالي بابل

2024-04-20 02:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، وقوع انفجار في مقر للحشد في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمالي بابل.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "وقع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل".وأضافت، أنه "وصل فريق تحقيقي على الفور الى المكان، وتسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الاولي".