2024-04-20 02:36:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بوقوع استهداف صاروخي للواء 27 في الحشد الشعبي، داخل قاعدة "كالسو" العسكرية المشتركة شمالي محافظة بابل إلى الجنوب من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القصف في ناحية المشروع في القاعدة العسكرية من قبل طيران مجهول، مما تسبب بوقوع حريق كبير داخل القاعدة وإصابة عنصرين من الحشد في حصيلة أولية.

وكان مصدر أمني افاد بوقوع حريق كبير في قاعدة "كالسو" تسبب بدوي انفجار عنيف سمع في مناطق جنوب بغداد ومحيطها.

والقاعدة تضم افرادا من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.