ثلاثة جرحى بقصف "كالسو" والدفاع المدني يعمل على احتواء الحريق "الكبير"

2024-04-20 03:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بتسجيل إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي، خلال قصف صاروخي استهدف قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل، إلى الجنوب من بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاعدة تم استهدافها بثلاثة صواريخ مجهولة المصدر، مما تسبب بإصابة ثلاثة عناصر من الحشد، وقوع أضرار مادية.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني تحاول السيطرة على الحريق الكبير الذي خلفه القصف.

وكان مصدر أمني، افاد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، إن القصف الصاروخي استهدف مقراً للحشد الشعبي داخل القاعدة التي تضم ايضاً افرادا من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية