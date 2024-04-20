رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بابل: إصابة 3 عناصر من الحشد جراء القصف بقاعدة كالسو

2024-04-20 03:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن رئيس اللجنة الأمنية في مجلس بابل مهند العنزي، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، إصابة ثلاثة عناصر من الحشد جراء القصف بقاعدة كالسو.

وقال العنزي لـ "بغداد اليوم"، إن "5 انفجارات هزت محافظة بابل والدفاع المدني تمكن من السيطرة على الحرائق".

وأضاف أن "حجم الحرائق في مكان الانفجار لم يكن بسبب العتاد وانما احتراق الاشجار المحيطة بالقاعدة جراء القصف"، مبينا أن "القاعدة المستهدفة لا يوجد فيها جيش وشرطة اتحادية ولا معدات واسلحة".

واشار إلى أن "القصف اسفر عن إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي".

وكشف مصدر أمني، اليوم السبت (20 نيسان 2024)، تفاصيل دوي الانفجار الشديد في مدينة المسيب شمال بابل.

وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، إن "طيران مجهول استهدف مقر لواء "اليوم الموعود" التابع للحشد الشعبي بصاروخين في قاعدة كالسو بمحافظة بابل".

وأضاف، أن "فرق الدفاع المدني وإسعافات صحة بابل استنفرت باتجاه قاعدة كالسو".