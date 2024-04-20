2024-04-20 03:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، بياناً رسمياً بشأن الانفجار الذي وقع داخل قاعدة كالسو شمالي محافظة بابل. وقالت الهيئة في بيان ورد لمنصة “إيشان”، إن “انفجاراً وقع في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل”. وأضافت: ” وصل فريق تحقيقي على الفور إلى المكان، وتسبب […]

ظهرت المقالة خسائر مادية وإصابات.. بيان رسمي من الحشد الشعبي بشأن استهداف قاعدة كالسو أولاً على Eishan.