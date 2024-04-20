2024-04-20 03:24:07 - المصدر: منصة إيشان

أفاد رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بابل مهند العنزي، بإصابة 3 منتسبين من الحشد الشعبي، نتيجة القصف الجوي الذي استهدف قاعدة كالسو في بابل. وقال العنزي، في تصريح حصلت عليه “إيشان”، من داخل قاعدة كالسو، إن “هناك 3 جرحى و5 انفجارات ربما ناجمة عن قصف طيران مسير على موقع تابع لخلفيات هيئة الحشد الشعبي”. […]

ظهرت المقالة مجلس بابل: ثلاثة جرحى بالضربة التي استهدفت مقر الحشد داخل قاعدة كالسو أولاً على Eishan.