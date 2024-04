2024-04-20 08:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: مواليد اليوم السبت 20 نيسان ابريل من برج الحمل .مولود اليوم من برج الحمل صاحب شخصية مستقلة. كونه أول برج في الابراج ، مولود برج الحمل يحب المغامرة والخروج، وغالبا ما يقود الطريق. شخصيته قوية ومغناطيسية وغالبا ما تغري الآخرين على أن يحذوا حذوها لانها تجلب الإثارة...

