2024-04-20 08:54:02 - المصدر: واع

متابعة - واعبدأ الإسباني مدرب مانشستر سيتي (بيب جوارديولا) العمل على الصفقات المنتظرة لتعزيز فريقه قبل انطلاق الموسم المقبل.وودع المان سيتي بطولة دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي، على يد ريال مدريد بركلات الترجيح، ليفقد فرصة الحفاظ على لقبه.وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن بيب جوارديولا، لا يريد إهدار الوقت، ليضع عينه على هدف جديد في سوق الانتقالات.وأشارت إلى رغبة مدرب السيتزنز في التعاقد مع (جمال موسيالا) لاعب وسط بايرن ميونخ، في الصيف المقبل.ولن يجد المان سيتي، الطريق سهلاً نحو الدولي الألماني، الذي يعتبره ناديه لاعب المستقبل، مما يبعده عن فكرة التخلي عنه بأي طريقة ممكنة.رغم ذلك، يعول السيتي على تبقي عام واحد فقط على نهاية عقد موسيالا مع النادي البافاري، مما قد يدفع الأخير لتجنب خسارته مجاناً عبر بيعه، ما لم ينجح في تجديد عقده .واستطاع صاحب الـ21 عاما تسجيل 10 أهداف وصناعة 6 آخرين خلال 24 مباراة بالبوندسليجا هذا الموسم، فيما اكتفى بإحراز هدفين وصناعة آخر في 9 مباريات بدوري الأبطال.المصدر: كورة