بطاقة خزنية تتجاوز 30 ألف طن، انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في الشطرة

2024-04-20 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن قائممقام قضاء الشطرة شمال ذي قار، حيدر غالب، اليوم السبت، عن المباشرة بانطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة والشعير. وقال غالب في حديث لشبكة اخبار الناصرية إن “سايلو الشطرة فتح أبوابه لاستقبال الكميات الأولى من محصول الحنطة لمخازنه”.وأوضح، أن “الطاقات الخزنية للسايلو الشطرة تصل إلى 30 ألف طن”....

