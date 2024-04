اتحاد كرة ذي قار يعلن مشاركة ثلاثة من حكام المحافظة باختبارات دورة لتقنية الـ VAR

2024-04-20 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية:أعلن الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ذي قار، اليوم السبت، أن ثلاثة حكام من المحافظة سيشاركون في اختبارات دورة لتقنية ال VAR، التي سيقيمها الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الفرعي لكرة القدم في ذي قار، علي داخل، في بيان...

