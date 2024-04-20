كانسيلو : الفوز بالكلاسيكو يضمن الاستمرار بالمنافسة على اللقب

2024-04-20 10:00:03 - المصدر: واع

متابعة - واعأكد البرتغالي جواو كانسيلو نجم برشلونة أن فريقه يسعى للانتصار خلال لقاء الكلاسيكو ضد الغريم التقليدي ريال مدريد، يوم غدٍ الأحد ، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الميرنجي، ضمن منافسات الجولة 32 من الليغا.وقال كانسيلو، خلال تصريحاته لموقع ناديه الرسمي: "إذا فزنا، يمكننا أن نستمر في المنافسة بالدوري، وستكون مباراة صعبة جداً خارج أرضنا، ولكن هذا الفريق يستحق ذلك. في غرفة تبديل الملابس، جميع الأشخاص طيبون جداً. إنها مجموعة رائعة وأنا مسرور بأن أكون جزءاً منها".وأضاف: "سنسعى من أجل الفوز، للاستمرار في القتال على الليغا.. فالضربة التي تلقيناها أمام باريس سان جيرمان، تركتنا في حالة من الإحباط، لكن علينا النهوض".وأوضح: "أنا متوتر للغاية لأنني أعتقد أن الكلاسيكو هو أكثر المباريات مشاهدة في العالم. عندما لم أكن هنا، كنت دائماً أشاهدها".وزاد: "ستكون مباراة جيدة جداً، مع فريقين جيدين جداً، ونأمل أن يكون الانتصار من نصيبنا. لقد خاضوا نزالاً بدنياً قوياً لمدة 120 دقيقة وكان لديهم القوة العقلية للوصول لركلات الترجيح، أما نحن قادمون من إرهاق عقلي، الآن علينا أن نضعه جانباً".وأتم: "تدربنا بشكل جيد ، ورأيت الفريق حريصًا على عكس الوضع.. لنأمل أن يكون الله معنا ونفوز بالكلاسيكو".وبخلاف أهمية لقاء الكلاسيكو المعتادة نظراً للعداء التاريخي بين الفريقين، إلا أن المواجهة ستكون حاسمة للقب الليغا.ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 78 نقطة، بينما برشلونة يحل وصيفاً بفارق 8 نقاط.المصدر : كورة