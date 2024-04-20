الثقافة: مهرجان بابل يحمل رسالة مهمة للعالم

2024-04-20 10:12:03 - المصدر: واع

بابل- واع- محمد الطالبيأكدت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، اليوم السبت، أن إقامة مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون هو رسالة مهمة للعالم أجمع بأن العراق لا يزال متعافياً ونابضاً بالحياة الفنية والثقافية، فيما شددت على دعمها لكل الفعاليات والمهرجانات الثقافية في جميع المحافظات.وقال وكيل وزارة الثقافة والسياحة والآثار، قاسم طاهر السوداني، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون مهم جداً، حيث إن محافظة بابل تحتل خصوصية غير اعتيادية من ناحية الموروث الثقافي والحضاري العراقي، لذلك فإن إقامة مهرجان المسرح البابلي هو رسالة مهمة للعالم أجمع بأن العراق لا يزال متعافياً ونابضاً بالحياة الفنية والثقافية".وأضاف أن "هذا المهرجان ستلحقه مهرجانات أخرى"، مؤكداً أن "وزارة الثقافة والسياحة والآثار وخصوصاً الهيئة العامة للآثار والتراث داعمة لكل الفعاليات الثقافية والمهرجانات سواء في محافظة بابل أو في المحافظات الأخرى".من جهته، قال الفنان محسن الجيلاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن"مهرجان بابل للثقافات والفنون هو مهرجان لتلاقح الأفكار وعرض ما أنتجه العقل البشري في إبداعه الفني سواء كانت معارض تشكيلية وعزفاً موسيقياً وغيرها من الفروع الفنية الأخرى".وعبر الجيلاوي، عن "شكره لكل من أسهم ودعم هذا المهرجان وإقامه"، مستدركاً بالقول: "كلنا بابليون وبابل تعني العراق جميعاً".وانطلقت، يوم أمس الجمعة، فعاليات مهرجان بابل الدولي للثقافات والفنون العالمية للدورة 11.