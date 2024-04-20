2024-04-20 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

كشف رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة بابل في العراق مهند العنزي أن الانفجارات التي وقعت في قاعدة كالسو العسكرية ناتجة عن قصف صاروخي عشوائي، مشيرا إلى جرح 12 شخصا على الأقل بينهم مدنيون. وأكد العنزي في تصريح صحفي تابعته منصة “إيشان”، أن القصف كان عشوائيا وغير مركز واستهدف أكثر من موقع، وأن جزءا كبيرا من […]

ظهرت المقالة قصف “عشوائي” بصواريخ وليست مسيرات.. أمنية بابل تكشف تفاصيل جديدة عن ضربة كالسو أولاً على Eishan.