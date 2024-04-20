2024-04-20 10:12:07 - المصدر: منصة إيشان

نفت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” تنفيذ قواتها قصفا على قاعدة عسكرية تستخدمها قوات تابعة للحشد الشعبي جنوبي بغداد. ووصفت سنتكوم في منشور على منصة إكس المعلومات التي تزعم أن الولايات المتحدة شنت غارات جوية في العراق، الجمعة، بأنها “غير صحيحة”. وقالت “لم تقم الولايات المتحد بشن غارات جوية في العراق الجمعة”. وقال بيان للحشد […]

ظهرت المقالة الجيش الأمريكي ينفي ضلوعه بتفجير قاعدة كالسو شمالي بابل: أخبار غير صحيحة أولاً على Eishan.