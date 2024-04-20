شبكة CNN: لا علاقة لإسرائيل بقصف قاعدة للحشد الشعبي في العراق

2024-04-20 10:12:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استبعدت شبكة CNN الأمريكية، يوم السبت، ضلوع إسرائيل بالضربة الجوية التي استهدفت قاعدة "كالسو" العسكرية التابعة للحشد الشعبي العراقي، شمال محافظة بابل.

ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن "تل أبيب ليس لها أي علاقة بالتقارير عن الانفجارات التي وقعت في العراق مساء الجمعة".

وبحسب CNN نقلا عن المسؤول الإسرائيلي الذي لم تسميه، لا علاقة لاسرائيل بالهجوم الذي استهدف مقر الحشد الشعبي".

وتأتي الانفجارات التي وقعت بالقرب من العاصمة العراقية بغداد بعد يوم واحد من الضربات التي استهدفت قاعدة عسكرية في أصفهان بإيران.

وحمّل مسؤول أمريكي، تحدث لشبكة CNN، إسرائيل، مسؤولية الضربات التي نفذت في مدينة أصفهان الإيرانية.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بتسجيل إصابة ثلاثة عناصر من الحشد الشعبي، خلال قصف صاروخي استهدف قاعدة كالسو العسكرية شمال محافظة بابل، إلى الجنوب من بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القاعدة تم استهدافها بثلاثة صواريخ مجهولة المصدر، مما تسبب بإصابة ثلاثة عناصر من الحشد، وقوع أضرار مادية.